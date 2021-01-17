【愛傳媒陳朝平專欄】是我記憶力衰退了嗎？33年前，蕭萬長擔任國貿局長時遭到雞農蛋洗，不是發生在他參加WTO談判後回國時的嗎？

不管究竟是何時發生的，王駿兄的回憶，漏掉了一個關係蕭萬長日後政治生涯的「關鍵標籤」就是因為那張遭蛋洗卻微笑甘之如飴的照片，讓蕭萬長博得了「微笑老蕭」的美名！

至於那張照片助蕭萬長選上國民黨中央委員，還有內幕。

民國77年初，蔣經國辭世，李登輝在宋楚瑜的奮力簇擁下，正式登基，接掌政權，但黨內黨外，波濤洶湧，7月舉行的第13屆全國代表大會更是山雨欲來風滿樓。為了鞏固政權，李宋必須找到更多有實力、有潛力的黨員同志躋身權力核心，團結在主席的身邊。

在宋楚瑜的「慧眼識英雄」和幾度「慫恿」下，長年在文官系統拚搏的蕭萬長，應允參選國民黨中央委員。

當時，我已由中國時報轉戰聯合晚報，聯晚同事，也是由中時「跳槽」到聯晚的孔誠志，向微笑老蕭推薦我去幫他助選。

蕭萬長是我政大外交系的大學長，或許是這個原因吧？雙方長談一次後，他便很放心地將競選中央委員一事，全權交我負責。

我替蕭萬長規劃了不同於黨內選舉的全新競選策略。組建了一支電話催票部隊外，也另闢蹊徑地為他編撰了一本宣傳小冊；封面選用的，就是那張微笑遭蛋洗的照片。

當時，蕭的很多幕僚和部屬都以那張照片有損形象，大加反對。我則以「微笑老蕭」已成蕭局長的標籤，那張照片，張力夠強，勝過千言萬語，最能喚起大家的認知和認同等理由，反覆說明。

最終，蕭萬長親自拍板，蛋洗微笑老蕭的那張照片做成了小冊子的封面，也激起了黨內選舉的漣漪。

蕭萬長高票當選中央委員後不久，匆匆赴歐辦理公務，返台後，他約我在富錦街的太平洋俱樂部，啜咖啡，並贈我瑞士刀一把，聊表謝意。那把瑞士刀，我珍藏多年，後數度搬家，不知所終。

從那時起，蕭學長和我的緣分，依然持續，不過，那是後話。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)