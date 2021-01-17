【愛傳媒黃珊珊專欄】跨年到1月15日剛好滿15天，沒有任何社區感染，證明台北市決定舉辦年晚會並沒有問題，前幾天我跟市長聊天時，他說大家都以為他是豪賭，但他是外科醫生，所有的狀況都要掌握了解清楚，才會動刀，「我是最不會賭運氣的人」！

是的，12月30日當天晚上八點得知基隆新竹與桃園同時宣布取消跨年活動，高雄台中陸續跟進，我一直透過管道查證疫情是否有升溫狀況，辦不辦都是個難題、政治與輿論壓力都落在台北市身上，那晚剛好市府宴請媒體記者尾牙，上百人歡喜聚餐才是真正的群聚而且沒有戴口罩，感染風險不會比跨年晚會小吧！

有人說我們12月31日早上決定繼續舉辦跨年晚會是故意標新立異與眾不同，事實上，12月30日晚上十點左右我當面請教陳時中部長有關疫情資訊確定社區感染風險並未增加，我心裡已經很篤定舉辦跨年晚會沒有問題，但是十一點多回到家就收到很多關心的友人傳來訊息，還接電話接到半夜，「為了你們好，叫柯Ｐ要取消啦，辦好沒人拍手、辦不好就完了」，政治考量，當然不辦最簡單，寒流低溫與疫情更是取消的正當理由。

12月31日早上，晨會討論時我把所有狀況報告一次，也包括各界友人的建議，「有功無賞、打破要賠」的文化是我們要面對的現實，但是台北畢竟還是很安全的，全程戴口罩禁止飲食應該可以隔絕大部分感染風險，如果我們不舉辦，信義區的餐廳還是間間爆滿，101煙火也不停放，大街上還是會聚滿看煙火的民眾，這是現實，不是官方不辦就不會有人上街狂歡群聚，我們舉辦至少可以把人聚在管制區內實名制登記，而且志工與員警也可以勸導並提醒，更何況，台北的跨年與101煙火是世界級的盛典，跟其他縣市規模差異甚大，我們怎麼可能不顧市民的健康與安全，但是如果停辦跨年以後?是不是也要取消尾牙及一切相關活動？

台灣防疫成果是我們的驕傲，掌握狀況並適當部署，讓市民做好防護並盡量正常生活娛樂，才是政府的責任！

同一時間，阿妹與五月天也正常舉辦，一樣的活動不一樣的標準有何意義？

台北市有全國最密集的大眾運輸捷運與公車，2020沒有因為疫情減過班次、除了一間學校有停課之外、所有學校正常上課，機關正常上班，活動除了去年3至8月暫停部分活動之外，幾乎與平常沒有兩樣，我們沒有關閉運動場館與圖書館，市民依然正常活動與運動，台北幾乎沒有社區感染，我們有十多萬的居家檢疫者，防疫旅館也承接了非常多外縣市的居家檢疫量能，這是市府與市民共同努力的結果，從現在起，所有居家檢疫必須住在防疫旅館或集中檢疫所，回家住也要「一戶一人」，今天起我們警察局、民政局與觀傳局及建管處會一戶戶確認居住狀況，確保市民安全！

市府會繼續秉持科學證據與精神，穩健務實的面對所有問題，帶領這個城市往前走！

防疫是長期艱辛的工作，我們的共同敵人是病毒，不是彼此！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)