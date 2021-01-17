救災水車抵達現場後，約在30分鐘左右控制火勢，目前粗估燃燒面積約20坪，財損約10萬元，至於起火原因仍待調查。（羅亦晽攝）

前往支援的消防水車不慎撞倒蛋車，雞蛋當場全碎，蛋液直流，現場一片狼藉。（羅亦晽攝）

花蓮市中正路一間鐘錶行今早發生火災，因該處臨近金三角商圈，花蓮縣消防局立即出動人車前往現場搶救，其中一名52歲的謝姓男子遭火勢波及，全身約60％燒燙傷，所幸意識清楚，送往醫院救治，火勢也在30分鐘左右控制；消防局粗估燃燒面積約20坪，財損約10萬元，至於起火原因仍待調查。

花蓮縣消防局今早7點20分左右獲報指出，中正路440號一棟3樓住宅發生火警，據鄰居表示3樓陽台疑似再燃燒燒雜物，且屋內也有火光，請求救援；因該處位於花蓮市金三角附近，消防局也立即加派3個單位前往支援。

救災人車抵達後，發現3樓冒出陣陣黑煙，火舌不時從窗口冒出，花蓮縣消防局表示，一名男性住戶自行從3樓逃生下來，意識清楚，但全身60％的3度燒燙傷，立即送往慈濟醫院搶救，另外也將住在2樓的一名女性住戶救出，所幸女子無傷。消防人員確認屋內無其他人後，趕緊對屋內灑水，火勢約在30分鐘左右控制，目前粗估燃燒面積約20坪，財損約10萬元，起火原因仍待火調科調查。

附近鄰居表示，住戶是一對姊弟，姊姊平時住在2樓，弟弟住在3樓，1樓則承租他人作為鐘錶行，姊姊聽聞弟弟受傷送醫急救消息，情緒大受打擊，一度崩潰，然而冷氣團來襲，姊姊身上僅穿著單薄衣物，消防人員擔心著涼，協請花蓮市公所派員將她安置。

此外，一輛前往支援的消防水車不慎撞到欲從騎樓倒車出來的蛋車，雞蛋不敵撞擊力道，當場全碎，蛋液如同水流般一直流向路中央，現場一片狼藉。

(中時 )