物以稀為貴，限量球鞋暈嗎？如果是限量的 Air Jordan 呢？那如果是全球限量 102 雙呢？如果聽到這已經暈了，麻煩現金時間先記好，這雙 Air Jordan XXXV Paris 完完全全就是你的菜，而且不只是因為限量，整雙球鞋的細節也是香到爆炸，尤其是內裡碎花細節，把碎花隱藏在裡面，會不會太騷啊你，想不想跟我回家呢？

Air Jordan XXXV Paris 全球僅有120雙，花朵內襯細節太騷包啦（圖／BEEMEN蜂報提供）

Air Jordan XXXV Paris 全球僅有120雙，花朵內襯細節太騷包啦（圖／BEEMEN蜂報提供）

Air Jordan XXXV Paris 全球僅有120雙，花朵內襯細節太騷包啦（圖／BEEMEN蜂報提供）

Air Jordan XXXV Paris 全球僅有120雙，花朵內襯細節太騷包啦（圖／BEEMEN蜂報提供）

本次全球限量120雙的 Air Jordan XXXV Paris，以象牙白、黑色以及金色三顏色為組合，高貴氣息不言而喻，除此之外，鞋後跟側邊的 75 字樣奠定獨特身分外，在鞋口延伸至內襯區塊以及鞋盒採用的「花朵」圖案，更是將此鞋款的優雅氣質大大呈現出來，最後在鞋舌標籤皆印有每雙鞋款獨特的編號，世界上只有一個你而且還無可取代！Air Jordan XXXV Paris 售價為 200 美金 (約台幣 $ 5,599 元)，預計將於 2021 年間登場，大家注意了，對球鞋暈船怎麼辦，買下去就對啦！

Air Jordan XXXV Paris 全球僅有120雙，花朵內襯細節太騷包啦（圖／BEEMEN蜂報提供）

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Air Jordan XXXV Paris 全球僅有120雙，花朵內襯細節太騷包啦（圖／BEEMEN蜂報提供）

Air Jordan XXXV Paris 全球僅有120雙，花朵內襯細節太騷包啦（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)