外傳事發地點為台中市北屯區某家平價熱炒店。（翻攝臉書照片／張妍溱台中傳真）

法醫高大成15日晚間與友人，至台中市北屯區某家平價熱炒店聚餐，疑因室內吸菸問題，其友人與鄰桌客人爆發肢體衝突，外傳1名藍衣短髮男子被高大成一方人馬圍住，疑遭1名女子不斷猛K該男子頭部，台中市警第五分局文昌派出所除傳喚10多名案件相關人，另呼籲藍衣短髮男子現身說明。

台中市警第五分局文昌派出所長林志堅指出，當天晚上民眾報案指稱，熱炒店有人鬥毆，場面混亂，警方出動快打部隊前往處理，其中高大成1名友人在場說明，表示誤會一場，沒有打架。

林志堅說，接著警方清查店內客人，發現高大成在另一間包廂，但沒有連結他與衝突事件有相關聯，目前積極連絡高大成說明當天情況，1名女子不斷猛K男子頭部，一旁民眾趕緊拿手機拍照存證，警方表示已找到人了，並通知到案說明。

警方曾詢問店家是否有人鬥毆，店家向警方指稱，只有吵架、沒人打架，店內無財物損失；至於外傳有「呼巴掌、罰站，致使臉頰流血」，林志堅表示，事後無人報案，但也呼籲藍衣男子，請主動與警方連絡，以釐清案情；若有涉及社維法或刑事案件部分，將依法送辦。

(中時 )