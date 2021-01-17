方文琳是演藝圈著名的美魔女代表，55歲的她保養有術，仍有凍齡顏值和前凸後翹的好身材，方文琳每回曬照都讓外界驚豔，而方文琳昨（16日）則在臉書曬運動影片，只見她辣穿運動型內衣和貼身運動褲，中空裝解放蠻腰、纖細手臂和傲人上圍，畫面超不科學。

平時有運動習慣的方文琳，昨晚在臉書曬運動影片，只見她身穿運動型內衣和貼身運動褲，趴在地上做撐體運動，方文琳跟著音樂節奏擺動身體，不僅展現絕佳的體力和結實的肌肉，而方文琳辣穿中空裝，更是解放蠻腰、纖細手臂和傲人上圍，好身材超吸睛。

方文琳也發文寫下：「跑完十公里後再繼續...雖然好久沒玩抖音運動，但在運動上我可沒少過！！能文能武就是我」，網友也留言狂讚：「人美好身材又健康」、「哇～好厲害喔 身材好棒喔」、「雖然聽起來很臭屁！但！確實是很有實力的！加油！讚啦！」、「身材也太好了」、「文琳姐您真強！體力真棒」、「超健康，太讚了」。

其實方文琳過去就曾發文呼籲：「常運動多拉筋以及核心」，也大方曬運動影片秀平板撐體，當時方文琳還透露自己跑完步、拉完筋後，回家繼續挑戰平板撐，方文琳動作俐落、靈活，更是驚呆一票網友，運動雖然累但也讓方文琳很過癮，並直呼：「人的極限有時候就是逼出來的」。

(中時新聞網)