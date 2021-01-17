台中市南屯區一家夜店被網友拍到以被稱為「草泥馬」的羊駝，遭質疑虐待動物。（摘自夜店臉書、盧金足台中傳真）

台中市動物保護防疫處17日凌晨稽查，發現可憐羊駝竟在夜店外側角落打瞌睡，當場對業者開出勸導單。（盧金足攝）

台中市南屯區一家夜店，才因外國女舞者跨坐在男舞者上方演出煽情舞碼遭移送法辦，又有網友發文，業者以被稱為「草泥馬」的羊駝，由穿著火辣舞者牽進舞池，網友質疑虐待動物，台中市動物保護防疫處17日凌晨進場稽查，發現可憐羊駝竟在夜店外側角落打瞌睡，戶外10度以下低溫，還剛好沒有水喝令人不捨，動保處處林儒良表示，羊駝未帶進吵雜的夜店裡，認定還未違法，開出限期改善通知單，今天上午七時，業者稱已將羊駝送往桃園一處牧場安置，羊駝脫離悲慘命運，但動保處還要再複查羊駝下落是否順利安置。

動保處長林儒良強調，動物不可牽入表演場所，不得展覽或命令動物表演，否則將依違反《動保法》開罰25萬元。

羊駝應該生活在牧場等適合的場地，帶去吵雜的夜店，根本就不對，而且夜店是密閉空間，音樂吵雜，對羊駝不適合，今天凌晨到場稽查，先開出勸導單，如違反《動保法》將先進行勸導，如果勸導不改善，依違反《動保法》開罰3000元到1萬5000元。

如對動物有過失行為最高開罰7萬5000元，若故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，造成動物致死等行為，移送法辦，觸犯刑法最重將遭處以2年以下有期徒刑。

夜店業者見警察、市府動保處大陣仗稽查，稱是一名辣妹消費者購買羊駝當寵物，帶來夜店炫耀，引起其他客人關注，表示和夜店無關，今早7時已代為安置到桃園一處牧場，讓羊駝回歸適合的生活環境。

由於南屯這家夜店多次鋌而走險，繼以猶如「春宮秀」演出吸客，日前又有辣妹帶羊駝舞池，引發網友質疑是否虐待動物？

台中市警察局第四分局與台中市動物保護防疫處，今天凌晨到該夜店展開聯合稽查，適值周休二日假期，消費者不畏低溫湧入約500多名客人，警方稽查只有歌手演出，尚無猥褻、色情等違法情事，全場也未發現「草泥馬」。

但聯合稽查後，竟在夜店外的角落，發現這隻被網友發現的「草泥馬」被放養在寒風中，動保處人員還見羊駝的水碗沒有水，羊駝缺乏飲水，還在寒風中無助的打瞌睡，相對店內的熱鬧喧嘩，本來應在牧場的羊駝遭人當噱頭， 誤入都市叢林。

動保處長林儒良表示，羊駝適合在草原、牧場生活，被帶進夜店，容易因聲光吵雜出現緊迫不適，甚至會死亡，把羊駝帶到夜店，對動物及人都非常不好，把羊駝帶到夜店，已經涉嫌違反「動物保護法」，騷擾、虐待或傷害動物，可開罰3000到1萬5000元，若是故意傷害動物，導致動物肢肢體殘缺或重傷死亡，最重要面臨2年徒刑。

林儒良今早強調，這隻羊駝是否如業者稱送至桃園一處牧場安置，後續還再進行複查，不容動物待不當待遇，保障動物安全。

台中市警察局第四分局強調，夜店業者做生意也要自律，如果再挑戰法律，影響治安，強力執法嚴懲，將付出重罰代價，得不償失。

(中時 )