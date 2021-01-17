民進黨桃園市議員王浩宇罷免案昨（16）日投票通過，國民黨前立委孫大千感謝中壢的公民力量，用實際的行動捍衛台灣民主精神的價值，罷王行動也代表3個重大意義，對不適任民選政客來說，這是一堂殺雞儆猴課程，「今天是王浩宇，下一次就輪到你。」

孫大千今日在臉書指出，罷免王浩宇行動代表了的3個重大意義：第一，對台灣人民來說，這是一堂公民教育課程，可以讓所有選民了解到，選舉權和罷免權都是屬於人民僅有的珍貴武器，每一位公民都不應該讓手上的武器生鏽。

第二，對全國民意代表來說，這是一堂震撼教育課程。可以讓所有的民意代表清楚了解，不是得到選票，順利當選，就可以為所欲為、高枕無憂。

第三，孫大千表示，對不適任民選政客來說，這是一堂殺雞儆猴課程。可以讓所有不務正業、貪污舞弊、背叛理念的囂張政客清楚明白，天可欺，民不可欺，今天是王浩宇，下一次就輪到你。

對此，網友留言表示，「中壢人紅了」「老天有眼」，對於中壢人的大團結相當感動，「中壢人正義的展現，讚啦！」強調罷免王浩宇跟藍綠無關，「我中壢人，我就是要罷掉他」，批王浩宇只會造謠生事，走偏鋒的政治人物。另有人提到，感謝中選會這次沒有動手腳，才讓罷免投票順利通過。

罷免案通過，王浩宇本人並未多做回應，僅在臉書「我是中壢人」發聲明表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上背影照片。

(中時新聞網)