一名印度籍瑜珈老師，被控去年5月以按摩為由，將手伸進20多歲的女學員運動內衣裡面，觸摸胸部及乳頭，女學員不堪受辱在更衣室內痛哭。台北地院依性騷擾罪判處這名印度男師徒刑3月，得易科罰金9萬元，並於執行完畢驅逐出境。

該名印度籍男師是前年10月在北市信義區某會館擔任瑜珈老師，他被控於去年5月21日下課前，在瑜珈教室關燈後，讓全體學員趴在瑜珈墊進行「大休息」時，藉被害人雙手交叉擺放在額頭上，為她按摩背部時，將手沿著她肩頸往前伸進運動內衣內，觸摸她胸部及乳頭。

被害人當下不敢抗拒，直至下課後到更衣室內才敢放聲大哭，事後在其他學員協助下通報櫃台人員報警。檢察官依性騷擾罪嫌起訴印度男師。

法院審理時，印度男師辯稱，當天上課時，他感覺女學員後背疼痛，在課程即將結束前，他問對方可否幫忙按摩，經她同意後才幫忙按摩，過程未與對方交談，也沒用手觸胸部及乳頭，並稱教對方瑜珈4個多月，若要性騷擾，何必拖這麼久。

男師律師辯稱，當時對方全身趴在瑜珈墊，依人體工學，老師不太可能將手伸進內衣揉摸。但法官不採信，認定他犯後矢口否認，態度不佳，迄今仍未與對方和解及獲得原諒，判刑3月，可易科罰金。可上訴。

法官考量男師是外國人，且曾供稱案件結束後要回國，認為他無續留台灣意願，加上被害人也希望他不要在台繼續任教，將等他執行完畢，依法驅逐出境。

(中時 )