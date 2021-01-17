民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，有親綠粉專看不下去，出來聲援力挺王浩宇，對此，宅神朱學恒感動表示，看到綠營殘存側翼對王浩宇的敬佩，他要拜託民進黨千不要用完即丟，用臭即甩，繼續重用這種欺師滅祖的爛貨，才對許多赤膽忠心的側翼有所交待！

王浩宇16日遭罷免成功後，親綠粉專「迷因力量」隨後在臉書不平表示，王浩宇是值得欽佩的聲音，因為王不懼不憂，該戰則戰，就算過去有些許爭議，但絕對是個「我方」的強大戰力，與領有戰功的不可忽視聲音，王浩宇過去力戰韓粉昌粉柯粉，成為擁有最大公約數與最多人數的政黑王，這麼會吸砲火的天生奇才，只有欽佩與深深一鞠躬。

圖片摘自迷因力量臉書。（圖片摘自迷因力量臉書）

該粉專批評，王被罷免正是罷韓之後的迴力鏢，也是刻意操作萊豬後的民粹發洩出口，國民黨更把這次罷王當作2022的前哨戰，怎會跟你我無關？所以國民黨這次傾全黨之力，連黨主席江啟臣都跳下去了，拿全黨火力只為罷免一個王浩宇，大砲打小鳥的結果竟只有剛好過門檻，少個1％就罷免失敗，真的有夠丟臉，國民黨以最大火力砲轟王浩宇，正是對王浩宇的最大讚美，綠營與同溫層應全力聲援王浩宇，不應落井下石，這是做人該有的道理與義氣。該粉專更稱，「王浩宇議員，我們後會有期」

看完這篇文章後，宅神朱學恒今（17日）在臉書發文表示，看到綠營殘存側翼對王浩宇的敬佩，他懇請民進黨不要用完即丟，用臭即甩，應該繼續重用這種欺師滅祖的爛貨，看是要擔任發言人，成立公關公司專接政府標案，代表該黨競選立委，接班市長都非常之好，這才對許多赤膽忠心的側翼「有所膠帶（交待）」！

朱學恒更建議，不然，王浩宇或者也可以跟前總統府發言人丁允恭、前行政院發言人丁怡銘組成丁丁王唱跳三人組，大唱相信政府相信黨的好歌，帶起真正流行，創造許多台灣價值的典範！

許多網友也在PO文底下譏諷，「以他的資質來說應該要當總統府發言人，畢竟以前是看全國事務在批評指教，發言人不正適合不過」、「可能王浩宇功高震主，震到英女皇，所以全綠上下沒人挺他」、「這麼多團打他一個，不推出來蒜（選）總統⋯⋯就真的是可惜了」！

(中時新聞網)