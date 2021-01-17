新冠肺炎疫情延燒，各高中與國外姐妹校的交流受到影響，國內學生無法出去，姐妹校學生也進不來。 為此，教育部鼓勵各校善用網路視訊的方式，打破距離、時間等限制，與姊妹校保持友好互動，延續學生對國際交流及未來互訪的意願。

在疫情下，國內高中與國外姐妹校的交流轉為線上，各校也紛紛積極投入，包括事前培訓、拍攝祝福影片與動畫、介紹美食文化、進行專題討論等，展現多元創意的新型態國際交流活動。

國立羅東高中受疫情影響，與日本姐妹校長野縣須？高校無法如期互訪，109學年第1學期由師生共同規畫為期1學年的「雲端文化祭數位科技國際交流培訓工作坊」，讓學生分組進行日語對話、文化禮儀及多媒體影音製作等學習活動。

羅東高中學生也貼心製作了「你還有我‧祝福打氣影片」，向須？高校的師生表達跨國祝福與關懷，期盼姊妹校的珍貴情誼持續升溫。

國立苗栗高中也在109學年度第1學期與長野縣上田高校進行雙邊視訊教學，苗中學生以英文介紹如何製作台灣點心芋圓番薯甜湯，日方學生則在線上同步學習實作。

過程中，兩校學生除了能一起練習英文口說，苗栗高中學生也傳遞台灣的茶飲及點心文化，上田高校學生對芋圓紛紛感到好奇，嚐過製作完成的甜湯後更是大呼「歐伊西（很好吃）」。

此外，高雄市政府與長野縣簽署「觀光暨教育交流合作備忘錄」，市府教育局多年來已促成市內多所學校與長野縣交流，包括教育修學旅行、締結姊妹校、專案交流發表活動等。

今年受到疫情影響，包括鳳山高中、高師大附中、高雄女中等7校改採視訊交流，並訂定主題為「Who is our hero」，與長野高中透過視訊合作錄製動畫，進行專題討論。同學們製作的影片精緻專業又富創意巧思，線上交流學習歷程中獲得豐富的啟發。

(中時 )