北部某醫院昨晚再增一例案852護理師確診，為案838確診醫生的接觸者，曾與醫師待在同一間護理站而染疫，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，再爆出確診者代表院內感染惡化，有可能擴散出去，加上春節將至，是很不好的跡象。

北部醫院爆群聚感染，使一位醫師染疫，還傳給護理師女友，昨天院內又多一例護理師確診案852，疫調發現她1月10日曾與確診醫師有過3次接觸，上午2次短暫接觸，下午於護理站接觸1小時，當天傍晚醫師就覺得不舒服而去採檢，12日確診，案852則是14日出現不適症狀，16日確診。

黃立民表示，北部醫院又出現確診，不管是不是染疫醫師傳染，還是院內其他醫護因為照顧病患感染，都代表這波疫情比較麻煩，有可能擴散出去，且染疫醫師在發病前也不知道自己被感染，有到社區活動，恐還有隱藏個案在社區當中。

黃立民說，以過去流感的防控經驗，疫情可能在春節時南北傳染，醫院急診流感患者暴增，同樣地，這次新冠肺炎的疫情對民眾也會有影響，「這是不好的徵候，大家要提高警覺、留意防護。」

指揮官陳時中也指出，案852護理師一採檢陰性是在潛伏期，但過1天就有傳染力，有傳染力的期間在醫院上班，並去過診所和藥房，護理師在診所有接觸1位醫師和1位護理師，都列居家隔離並採檢，另2名診所櫃檯人員及在2個藥局，接觸3個人員，因為都是接觸時間短暫，列自主健康管理至28日。

(中時新聞網)