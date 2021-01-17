34歲好萊塢男星艾米漢默（Armie Hammer）以電影《以你的名字呼喚我》走紅，去年才結束與前妻伊麗莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）的10年婚，近日又被爆料私下恐怖的一面，疑似有吃人肉、喝血和重口味性虐待的癖好，私訊中他還自稱「100％食人主義者」，嚇歪不少網友。隨著醜聞一件一件曝光，艾米漢默的私人IG小號被外媒挖出，內容再度震撼三觀。

根據外媒《每日郵報》報導，艾米漢默有一個僅給親近人追蹤的Instagram私密小號「el_destructo_86」，分享的內容全和鎂光燈下的他完全不一樣，疑似濫用致幻藥物，以及喝酒、調侃離婚、藥檢過程和單穿情趣內衣女子的大尺度照片通通曝光。

從流出的截圖中，可以看到艾米漢默去年12月上傳吸電子菸的短影片，寫道：「當你發現藥檢內容不包含DMT（二甲基色胺，致幻劑的一種）藥物」只見他露出相當詭異的笑容，隨後往後倒下；其他貼文中，艾米漢默還分享自己在家做藥檢的照片，不忘消遣自己的婚姻：「離婚真是太有趣了，不如藥物有趣，但什麼能比藥有趣？」甚至囂張的自誇自己的身體是「精心調配的毒性處理器」、「公平地說我的尿裡有THC（大麻成分）和苯二氮平類藥物，但誰的沒有呢？」。

不只如此，艾米漢默還傳了一段大尺度影片，內容是一名僅穿情趣內衣褲的女子跪趴在床上，他寫道：「我的前妻拒絕帶著孩子回美國，所以不得不回到開曼群島，很糟糕，但也有一些好處，比如在那裡的時候又可以和開曼女士啪啪啪了。」

艾米漢默私下不為人知的一面被攤在陽光下，馬上引起全球網友熱議，對此他在聲明中譴責爆料者造謠：「我不會回應那些胡說八道的指控，但是鑑於網上對我惡意和虛假的攻擊，我現在不能離開我的孩子四個月，去多明尼加共和國拍攝電影」。

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(中時新聞網)