網友仍不領情。(蔡依珍攝)

桃園南崁鬧區一間Google地圖評價4.2顆星的西餐廳，遭爆出店家拒絕讓醫護人員進店消費，要求只能外帶，引爆醫護怒火群起圍剿，臉書和評價狂刷一顆星，店家急滅火否認歧視，宣布下周全面只提供外帶，一視同仁，也歡迎醫護人員憑識別證免費領蛋糕。

一名護理師在臉書發文稱同學帶孩子到該餐廳用餐，進門前店員詢問是否從事醫療工作，如果是的話只能外帶，讓她痛批根本是「歧視」，連珠炮反問：「做醫？怎麼了？什麼叫為了大家安全？我們很危險？我們是犯人還是有毒？」強調不敢說自己很偉大，但不可以這樣對待醫護，如果沒有醫護負重前行，哪裡有你們的歲月靜好，文末稱自己非常生氣，並點名桃園市長鄭文燦與總統蔡英文，痛心問：「難道從事醫護錯了嗎？」

文章一出引發網友議論，甚至連知名網紅麻醉名醫都在粉絲專頁點名店家痛罵：「「你霸凌我的醫護同袍，我就霸凌你！」網友也紛紛湧進該店臉書專頁連番追問：「為什麼要歧視醫護人員！」有醫護怒斥：「我們還嫌你的行為心靈染汙咧！以後你生病就不要進醫院去診所 ，噁心！」紛紛標誌「＃我是醫護人員我驕傲」以及「＃拒絕光顧歧視醫護人員商家」

商家深夜急滅火，除鄭重向醫護人員道歉、請求原諒，強調原意不是要歧視任何人或從事任何產業工作的人，初衷是要在疫情間提供一個安全無虞的用餐環境給大家，宣布下周起對所有來客只提供外帶服務，大家一視同仁沒有差異，「以安撫大家被我意外傷害的心靈！」也歡迎醫護人員憑識別證來店，免費帶一個手作蛋糕回家。

但醫護人員仍不領情，仍留言抵制，呼籲店家「不要再刪留言」，表示醫護人員不會過去用餐，也有人感嘆，看到道歉聲明「火都上來」反問：「一開始就認定我們醫護人員是『安全有疑慮』的髒人了啊！」

(中時 )