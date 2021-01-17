自去年初爆發新冠肺炎至今，全國多數國家仍處於嚴峻的疫情中，目前除積極擬定防疫對策外，疫苗也陸續研發完成，日前大陸推出自己研發的疫苗，但功效如何受到外界質疑，有待在對岸的台商爆料，接獲當局寄來的單子，並被要求填寫，填完竟遭強迫接種，直呼毫無選擇權就被施打，此事讓定居大陸多年的資深藝人黃安震怒，嗆爆料台商胡說：「放屁！你愛打不打，你想打就打」。

日前爆出台商被陸相關單位強打自產疫苗傳聞，黃安聽了氣不過，近日在微博po文，直接暴怒嗆聲「哪個台商打了疫苗？哪個台商又被強迫打疫苗？站起來走兩步，我會會你」、「這種逼樣我肯定給它動次打次」，接著又貼出自己受訪的影片，表示會對自己說的話負責，「不要造謠，不要傳謠，不要相信假新聞，相信真話」，氣到說話都沙啞。

黃安誓言說真話後，先是大讚大陸了不起，「世界唯二、唯三的疫苗我們都有了，而且口碑很好，世界各國搶購，作為中國人，我們都可以被通知，分別安排去施打疫苗」，還讚中國人是很聰明、小心的民族，做疫苗絕不會拿自己的人民開玩笑，「所以中國疫苗值得信賴，高貴不貴」，黃安說自己定居對岸，就等同台商，「我的感受就是真實的感受」。

黃安更說大陸當局絕對沒有逼打疫苗的情事，「你愛打不打，你想打就打，你想怎麼打就怎麼打」，還說自己「我不打，誰能逼我打？」，表示在對岸施打疫苗都是個人自由，影片中，黃安慷慨激昂的訪談，還被旁人盛讚說得好。

(中時新聞網)