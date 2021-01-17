台中市動物保護防疫處17日凌晨稽查時，發現可憐羊駝（紅圈處）竟在夜店外側角落打瞌睡，戶外10度以下低溫，還剛好沒有水喝（黃圈處）令人不捨，當場對業者開出勸導單。（盧金足攝）

台中市警察局第四分局稽查南屯區夜店，強調業者做生意也要自律，如果再挑戰法律，影響治安，強力執法嚴懲。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市夜店走險招吸客源，也引發警方、市府動保處大陣仗聯合稽查。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警方到南屯區一家夜店擴大臨檢，業者在警方緊盯風頭上，現場並無違法之處。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區一間夜店，10日才因3名外籍舞者以誇張尺度熱舞觸法，15日又傳出一名爆乳妹牽著羊駝（俗稱草泥馬）在店內表演，遭網友批簡直虐待動物。據悉，台中市政府17日凌晨聯合多單位赴店稽查，初查並無不法，經協商後業者妥協將羊駝送往桃園一間牧場，讓羊駝有健康環境生活，後續將持續追蹤。

消息傳開後，台中市政府接獲檢舉後，17日清晨多單位聯合到店稽查，業者見動保處大陣仗稽查，初步聲稱是一名辣妹消費者購買羊駝當寵物，帶來夜店向友人炫耀，未料帶羊駝入場引發網友怒罵，業者表示，17日清晨時該位女客則將羊駝寄養在夜店門外。

據悉，經協商後，業者預計於今日7時，將羊駝代為安置到桃園一處牧場，讓其回歸適合的生活環境，同時期盼羊駝風波能盡速平息。台中市動保處長林儒良強調，這隻羊駝是否如業者稱送至桃園一處牧場安置，後續還再進行複查，不容動物待不當待遇，保障動物安全。

回顧中市試營運夜店爭議，10日凌晨時，2名金髮外國女舞者身穿緊身衣，坐在另位外籍男舞者身上扭腰擺臀，姿勢宛若在公眾場合玩3P，引發眾人疑慮，經警方介入處理後，將3名舞者、夜店負責人、管理人等5人依妨害風化罪送辦。

15日凌晨該夜店疑似再祭出「可愛動物」噱頭，網友爆料，店內出現一位爆乳女郎牽著羊駝，走進秀場中繞行，當下這頭火紅的草泥馬為酒池肉林再添嗨度，網友質疑「根本是虐待動物」。

動保處長林儒良表示，羊駝適合在草原、牧場生活，被帶進夜店，容易因聲光吵雜出現緊迫不適，甚至會死亡，把羊駝帶到夜店，對動物及人都非常不好，把羊駝帶到夜店，已經涉嫌違反「動物保護法」，騷擾、虐待或傷害動物，可開罰3000到1萬5000元，若是故意傷害動物，導致動物肢肢體殘缺或重傷死亡，最重要面臨2年徒刑。

不畏低溫，台中市南屯區這家近來因過火舞蹈與「草泥馬」秀遭熱議的店，仍然湧進大批客人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

(中時新聞網)