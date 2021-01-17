中央流行疫情指揮中心16日晚間突舉行記者會，宣布新增一例本土案例，年關將近，外界憂心疫情將持續升溫，行政院長蘇貞昌17日表示，指揮中心準備要求防疫趨嚴，國人務必重新繃緊神經，配合防疫措施。

蘇貞昌表示，全世界受新冠肺炎疫情衝擊，已有9300萬人確診、超過200萬人死亡，後續第二波、三波疫情再起，甚至有嚴峻的變種病毒，許多國家開始實施封城、鎖國、宵禁等應對措施，而台灣因長期防疫做得好，相對安全，只是在煩惱要不要舉辦跨年，放假要去哪裡玩，許多旅遊區爆滿，這都是人民和政府通力才有的成果。

蘇貞昌說，疫情至今，久了難免會疏忽放鬆，這次醫院的醫師和護理人員為照顧確診病患不幸染疫，能清楚看到醫護人員的辛勞，從事具高危險性的工作，為不認識陌生人服務、為全國人民安全把關，國人應對第一線辛苦的醫護人員致上敬意，並配合從事防疫工作人員下的指令，並給他們支持和溫暖。

蘇貞昌指出，這次本土疫情爆發能看出在防疫上一點都不能疏忽、大意，指揮中心已經準備要求防疫要趨嚴，國人務必重新嚴格繃緊神經，一定要配合防疫SOP，守住那麼久得來不意的成果，千萬不要只為自己方便，增加醫護人員、把關人員的困擾和工作壓力，並呼籲年關將近，大家要出入群眾場合，一定要以防疫為先。

另外，因醫護人員確診，有餐廳開始拒絕醫護進入用餐，對此，蘇貞昌表示，絕大多數國人都會支持防疫工作人員、醫護人員，甚至還會為他們加油打氣，但仍有極少數對醫護人員不禮貌等狀況，他認為，不應對他們有過度的反應，給予敬意和溫暖，才是台灣同舟一命的表現。

(中時 )