線上網路遊戲日新月異，也衍生出以遊戲寶物交易為業的寶物商，許多玩家會透過知名網路遊戲交易平台「8591」購買虛擬寶物或遊戲幣，再至便利商店繳費，由第三方支付平台代收後，費用再匯給寶物商。一名黃姓寶物商遭國稅局追討106年的營業稅和營利事業所得稅，金額高達729萬，但黃先生出面喊冤，「國稅局把第三支付平台匯給我的5140萬元認定是我的收入，但我交易收入，扣除自遊戲公司和跟其他遊戲商購入的虛寶成本，實際利潤只有8％啊，這筆稅金我哪繳得起？」

原本從事資訊業務工作的黃先生，已有九年寶物交易的經驗，「其實這個產業從民國90年就興起了，有些賣家會以工作室的形式販賣寶物、裝備和點數。」剛開始黃先生只是作為玩家與朋友之間的寶物買賣，但隨著線上遊戲產業興盛，黃先生毅然決然辭去工作，專心當全職寶物商。

108年因應《洗錢防制法》，第三方支付平台將金流資料交給國稅局，黃先生赫然收到國稅局寄發的逃漏稅通知，黃先生表示，國稅局以106年第三方支付平台匯給他的5140萬認定為他的營業額，除追討5％的營業稅257萬，再依據《加值型及非加值型營業稅法第51條第1項》的規定，未開立發票加罰他一倍，光營業稅的部分，黃先生就欠稅514萬；此外，國稅局依據《同業利潤標準》課徵21％的營所稅，黃先生還需繳納215萬，加起來需繳納729萬元。

黃先生嘆，「我會透過跟遊戲公司批發寶物再轉賣，這5140萬是對方的營業額，我的利潤只有8％約400萬。」黃先生也表示，第三方支付代收的每一筆錢都被算銷售，要5％的營業稅，但買賣遊戲寶物要成本，當時他還沒有成立公司，個人之間的交易要怎麼開立發票？黃先生因為沒有進項發票，無法折抵營業稅，如今年代久遠，也無從追查當年的批發購入寶物的進項發票。

他也怒批國稅局，「107年的時候，我想成立公司，但經濟部商業司以沒有這項營業項目拒絕。」直到會計師去協調，才在108年9月的時候，用「資訊處理服務業」的項目申請公司，至此，黃先生跟遊戲公司才有進項發票可以折抵營業稅。但他也質疑，經濟部商業司的營業項目沒有與時俱進，導致國稅局用21％的《同業利潤標準》課徵營所稅，使他成為冤大頭。「寶物交易是新興產業，國稅局卻用《同業利潤標準》課徵21％的營所稅，但所謂的同業『資訊處理服務業』跟寶物交易產業其實根本毫不相干，這樣利潤認知會有落差，遊戲寶物商的利潤比較少，卻需要負擔比較高的稅金。」

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(中時新聞網)