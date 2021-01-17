網路遊戲近年來衍生出以寶物交易為業的遊戲寶物商，但日前一名黃姓寶物商向本刊投訴，質疑國稅局依據106年第三方支付平台匯給他的5140萬認定是他的收入，但卻不認他當年度匯出的成本高達4728萬，而以5140萬課徵他營業稅和營所稅，並以他未開立發票涉嫌逃漏稅，加罰一倍的營業稅，導致他只獲利411萬，但稅金卻高達729萬，黃先生直呼，「政府根本是在逼我跑路！」

黃先生無奈地說，「經過協調，國稅局要我把106年的成本列舉出來，但時間這麼久了，我要怎麼舉證？你去問賣豆漿的，你叫他列舉賣過多少杯豆漿，他應該也算不出來吧。」如今他在基隆路二段和中壢的不動產都被假扣押，但若真的把稅繳清，他一年半賺的錢都付諸流水。

黃先生也直言，「一般人沒事怎麼會去找會計師協助申請營利事業登記證？」他表示，沒有人願意犯法，沒有人願意逃漏稅，假使這個稅務制度是合理的，民眾不懂，國稅局應該輔導繳稅，不是一棍子把他打死，「這樣政府跟土匪有甚麼區別？」他也表示，很多遊戲寶物商都面臨同樣的問題，但可能金額不大，就繳錢了事，他呼籲經濟部商業司應該增列營業項目，讓其他的寶物商可以合法成立公司，透過合法程序繳稅。

「誠明聯合會計師事務所」會計師張景嵐就認為，經濟部商業司營業登記項目跟不上現在商業市場，才會導致寶物商想要登記公司合法繳稅卻苦無門路。他也建議寶物商，可以透過跟遊戲公司的匯款紀錄，來認定是他的成本，「有點像一般零售業買賣的進貨、銷貨，若證明有進項的事實就可以折抵營業稅。」

此外，張景嵐也表示，一般民眾對法規沒有深切的了解，國稅局也只是依法行事，建議政府在《加值型及非加值型營業稅法第51條第1項》可以做出修法，對於這樣初犯沒有逃漏稅意圖的民眾，可以豁免或者用更低的罰鍰來懲處。

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(中時新聞網)