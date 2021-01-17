作風豪放、走成人風格的巴西女星盧安娜（Luana Kazaki），常在社群網站分享性感辣照，這次她再出招，穿著黑色薄紗洋裝到購物中心逛街，大膽「3點全露」，還高調分享到網路，立刻引發網友熱議。

盧安娜日前到購物中心逛街，只見她穿著超透明黑色薄紗洋裝，大膽露胸前2點，私密處更是清晰可見，還擺出「咬手指」的撩人姿勢，她更把照片上傳到推特，寫下：「我們實現了對所有人而言都不可能的事，我們選擇雷西非購物中心，見證巴西最大膽的暴露主義」。

盧安娜大膽露點逛街。(圖／翻攝自盧安娜推特)

照片曝光後引來網友正反兩極評論，有人認為這也沒怎樣，做自己最重要，但也有人認為她這樣的行為，根本只是想紅，而且對於商場來說是相當不尊重，「這間商場時常有孩子光顧」、「這件事說明商場安全性下降了」。

據外媒報導，雷西非購物中心事後也證實這件事，並發聲明表示，盧安娜一開始是穿外套搭短褲入場，之後才到廁所換上薄紗洋裝，因為過程相當迅速，所以沒有引來保全注意，但也強調「絕對不容忍這種行為」。

其實，中南美洲的的人，一向給人熱情奔放的印象，作風都比亞洲人大膽豪放，《花花公子》女模佩雷拉(Nathali Pereira)近日更自爆，靠著大量「自慰」，平均每周可以消耗2000大卡熱量，但卻引來不少質疑聲浪，有學者和健康網站證實自慰能消耗卡路里，但一次頂多消耗5至6大卡熱量，和她說的數值不符。

(中時新聞網)