北部某醫院護理師再被日前染疫的醫師傳染新冠肺炎，已是近來第二起。專家認為，不論是醫師（案838）傳給女友（案839）或傳給同事（案852），都代表院內感染惡化，對於新的本土病例出現，必須嚴陣以待！

防疫指揮官陳時中昨深夜10點突然召開記者會，帶來壞消息：又有一名護理人員院內感染！且更糟糕的是，該名護理師的爸爸、哥哥有流鼻水症狀，已緊急住院隔離，「當確診者處理」。

日前指揮中心針對該院468人、較外圍的54人進行採檢，全部陰性讓防疫單位鬆了一口氣，並採納專家建議，不再對2500人普篩。不料，沒多久就發生案852；若該案家人最後確診，代表發生社區感染，這也是專家最擔心的一件事。

國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民警告，社區中恐怕還有隱藏個案。根據《聯合新聞網》報導，台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸認為，對於院內感染不妨正面看待，畢竟去年發生過，大家已有處理經驗，比較不用像社區感染那麼緊張。

顏慕庸強調，若爆發社區感染，就怕擴散開來的骨牌效應。他曾呼籲醫療酒精、口罩等防疫物資透過社區分流因應；但就算真的出現了，也可以樂觀以待，至少感染源找得出來，別先把自己嚇壞了。

(中時新聞網)