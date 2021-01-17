民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，行政院長蘇貞昌今（17）日表示，台灣是自由民主的國家，選舉、罷免是憲法賦予人民的權利，尊重結果。

王浩宇罷免案昨舉行投票，晚間結果出爐，以8萬4582同意票、7128不同意票通過，王浩宇成為首位被罷免的直轄市議員。蘇貞昌今受訪時僅簡單回應，台灣是自由民主的國家，選舉、罷免是憲法賦予人民的權利，我們都尊重這個結果。

對於罷免結果，民進黨昨聲明強調，尊重民眾行使罷免權及其結果，但在這次地方層級的民意代表罷免案中，國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成政治對立，此非台灣之福，也非多數人民所樂見，對此表示遺憾。

民進黨勉勵全體從政同志仍應堅守崗位，善盡職責。從地方到中央，不論政務首長或民意代表，都要繼續堅持理念、克盡職守，實踐對人民的承諾，全心全意為台灣打拚。

不過，民進黨的聲明也挨轟雙標，「罷韓時你們沒有總動員？不要兩套標準」「批評在野的那段可以刪掉才會有風度」「感覺發這個文宣，好像是在挖坑給自己跳」，理應尊重結果，不應再提介入與否，才是民主！另有人說，「王浩宇其實很棒了，期待下次更上一層樓」。

(中時新聞網)