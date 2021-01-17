湖北省陽新縣日前發生一起命案，39歲男子餘虎（化名）殺害36歲的妻子小芳（化名），經過警方調查，小芳自2014年與餘虎結婚後不久就開始吵架，從2015年開始，餘虎甚至會動手打小芳，雖然多次道歉、寫下保證書，但餘虎依舊再犯。而在小芳提出離婚訴訟後，卻遭到餘虎持刀殺害。

根據《網易新聞》報導指出，1984年出生的小芳，於2014年與1981年出生的餘虎結婚，但從2014年下半年開始，兩人就不斷爭吵，2015年時，餘虎甚至對小芳動手。2015年11月，小芳帶著不到兩歲的大女兒與襁褓中的二女兒返回娘家，被娘家人發現臉上有傷，這時候餘虎動手的消息才因此曝光，當時餘虎在小芳家人面前，保證不會動手打人。但是餘虎在2016年時再犯，當時餘虎為了強調自己不會再犯，甚至還寫下保證書保證不再打人。

後來小芳與餘虎於2017年搬到楊新縣內一處社區居住，而兩人依舊不斷爭吵，餘虎打小芳的聲音，讓四周的鄰居都可以聽到。2020年2月時，兩人再度發生爭執，而餘虎竟然直接抓著小芳的頭去撞牆，之後，小芳就報警自述遭到家暴，並且在警方調查後，提出離婚訴訟。

2020年7月28日，湖北省陽新縣人民法院開庭審理此案，初審兩人先是改變心意，決定不要離婚。但之後兩人反悔，於是法院決定分割好兩人的財產之後，再次開庭審理離婚案。而在2021年1月8日時，法官和鑑定人員前往小芳居住的社區中進行鑑定，在鑑定結束、法院與鑑定人員離去後，餘虎突然穿著紅色頭盔出現，並且從背包中拿出一把斧頭，對著小芳劈砍，一旁的鎖匠逃離後報警，而當警方發現時，小芳已經血肉模糊的躺在電梯中，送醫緊急治療後，於11日傷重身亡。

後來警方發現，在小芳提出離婚訴訟後，曾於5月22日寫下遺書，希望自己能夠火化葬在老家水庫的山頂，越高越好。而行兇的餘虎因涉嫌故意殺人罪被逮捕。

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(中時新聞網)