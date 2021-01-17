台東17日早上7點10分在綠島外海17.7公里，發生芮氏規模5.4、深20公里的地震，不少人都從睡夢中驚醒，市區1所賣場監視器則拍下搖晃畫面，所幸無災情傳出。

此外，受地震影響，台鐵南州至台東間第一班列車以60K／H慢行無異狀，8點02分起路線恢復正常行駛，據統計約影響台鐵6列次11分、旅客約300人。

(中時 )