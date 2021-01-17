台東早上4級地震 幸無災情 10:092021/01/17 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東17日早上7點10分在綠島外海17.7公里，發生芮氏規模5.4、深20公里的地震，不少人都從睡夢中驚醒，市區1所賣場監視器則拍下搖晃畫面，所幸無災情傳出。(民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東17日早上7點10分在綠島外海17.7公里，發生芮氏規模5.4、深20公里的地震，不少人都從睡夢中驚醒，市區1所賣場監視器則拍下搖晃畫面，所幸無災情傳出。 此外，受地震影響，台鐵南州至台東間第一班列車以60K／H慢行無異狀，8點02分起路線恢復正常行駛，據統計約影響台鐵6列次11分、旅客約300人。 借錢拉拔子女長大 護扁一生無怨 葉獻文專欄－資金添柴 指數看高不是高 (中時 ) #台東 #災情 #17 #影響 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾文鼎復活 富邦4將宰夢想家 04:102021/01/17 運動天地 冷吱吱 明晨中北部下探9度 04:102021/01/17 社會新聞 甩疫情 去年百萬級神卡超嗨 04:102021/01/17 財經要聞 高接梨穗著果率偏低 中市農業局籲農友防寒 20:262021/01/16 寶島 副總統風範 彭斯致電賀錦麗 04:102021/01/17 國際大事 謝金燕彩排到凌晨4點不喊累 04:102021/01/17 娛樂新聞 抓到全台第一鮪 台東船長爽啦 04:102021/01/17 地方新聞 看屋筆記：桃園區康晶釀(個案＋價格分析) 09:002021/01/17 建案開箱-桃園 桃市去年1557起火警 電器釀災居冠 04:102021/01/17 地方新聞 上市KY四大金剛 營收倍增 04:102021/01/17 財經要聞 王浩宇有夠衰 昨晚才被罷免 今早遇到4級地震 08:462021/01/17 政治 社會熱門新聞 高大成餐敘爆肢體衝突 傳同桌友人遭嫌菸臭成導火線 - 社會 退役中將涉洩機密遭通緝 被爆續領月退俸及18趴210萬 國防部回應了 - 社會 高大成證實菸臭是衝突導火線 但引爆點是：我被推了一把 - 社會 退休國道警夫婦台中出租套房輕生 現場疑有借據 - 社會 公股銀股利大縮水 定存族慘了 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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