北部某醫院再傳1醫護確診，該醫院某專科護理師透露，內部原評估「1周過去就穩了」，周五已研議開病房收治病患，「畢竟很多病患不能等」，孰料周末風雲變色，自己上周門診也少一半，看情況仍要持續，感嘆院方高層從疫情一開始就直嚷：「不知道破口在哪裡」提醒大家注意，如今一語成讖，真的不知道破口在哪，但整體而言還是樂觀以待，相信會度過難關。

該護理師也透露，一個病房護理師約照護8至10間病房，如今案發樓層已全面淨空，不能出院的也已搬到其他樓層採「一人一室」，持續分艙分流、禁探病、陪病限1人，她指出目前力行「只出不進」，醫院病患越來越少，她在醫院服務十餘年，醫院病患人數之少「堪稱首見！」

她指出，第一階段所有有接觸過的醫護都被集中隔離，其他次接觸者也都在家自主管理，不解為何會是「外圍」確診，但強調目前環境清潔消毒已再加強，相信會順利度過難關。

(中時 )