(13：48更新)指揮中心今天記者會時間再度延期，尚未確定下午幾點開始。

北部醫院至今已造成3例本土個案，其中昨晚確診的護理師更在發病前繼續到院上班、至診所看病，疫情是否會再擴大，中央流行疫情指揮中心今下午2點由指揮官陳時中召開記者會，說明最新疫情。

指揮中心表示，案852護理師是與案838醫師在同醫院工作，曾與醫師於1月10日工作時短暫接觸。護理師於1月11日採檢結果陰性。期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

因應本起醫院群聚感染，該院已將護理師上班的病房關閉、全面環境消毒，病房內病人安排一人一室隔離，同時住院病人持續實施只出不進，以減少風險。

指揮中心再次提醒，針對此次事件的相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

指揮中心表示，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時新聞網)