美國總統川普距離卸任僅剩下不到1周，而全美關注民主黨總統當選人拜登的就職典禮之際，傳川普將打破傳統，搶在拜登就職前一刻自行舉辦送別儀式。據美聯社引述官員指出，這場精心策畫的送別典禮中，川普將在軍機與軍樂隊伴隨之下，走上紅毯，以 21響禮炮隆重迎接，整場儀式幾乎等同接待現任國家級元首。

知情官員透露，川普計劃要在拜登就職日當天前一刻，自行舉辦告別典禮，他將在軍機與軍樂隊伴隨之下，走上紅毯，以21響禮炮隆重迎接，整場儀式幾乎等同接待現任國家級元首。

報導指出，川普自大選失利以來，不僅從未與當選的拜登通話，未邀請他赴白宮共進早餐，在拜登就職日時也不會遵守過往傳統，如出席就職典禮，並在國會大廈前搭乘直升機離開等被視為政權順利轉移的象徵；相反地，川普在拜登就職日自行離開華府特區，並在鄰近的馬里蘭州安德魯空軍基地（Joint Base Andrews in Maryland）舉行隆重的告別典禮，預計川普將在那裏最後一次搭乘空軍一號，隨後前往長居的佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），擬定未來下一步。

報導引述一名匿名官員表示，在這場替川普精心策畫辦理的告別典禮上，將比照外國元首來訪規格，他將在儀隊與軍樂隊伴隨下走上紅毯，再加上21響禮炮，替其總統任期隆重畫下句點。

報導指出，川普將成為美國史上第四位杯葛繼任總統就職典禮的現任總統。雖然他先前一再否認拜登勝選的事實，但承諾會有一個和平權力轉移；不過從他鼓吹川粉暴亂國會，顯然他連一絲意願也沒有。

事實上，川普早已規畫好，要在拜登就職日搶盡風頭。美媒《Axios》已在去年12月初報導，知情人士表示，川普計劃在拜登就職日，最後一次以三軍統帥身分，搭乘海軍陸戰隊一號，在眾人擁戴下宣布再次競選2024年大選，並藉此轉移大眾對拜登就職的目光。

(中時新聞網)