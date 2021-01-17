桃園市龍潭區五福街241巷凌晨12時35分發生大火，兩棟鐵皮建物燃燒極快，桃園市消防局獲報後派遣第四大隊龍潭分隊前往灌救，睡在屋內的民眾也成功逃生，跑出來時手還拿著球棒，警方也趕緊協助安置，經過一番努力，火勢總算在近1時被控制住，所幸未有人員傷亡，起火原因仍待調查釐清。

桃園市消防局指出，本起火警發生於龍潭五福街，2棟被燒毀的建築物分別為洗車場、慈善組織的據點，前者為1層樓半露天鐵皮屋，後者則為2層樓鐵皮倉庫，起火層為1樓，現場無危險物品和人員受困，合計燃燒面積250平方公尺，洗車機具、書籍、桌椅等物都燃燒殆盡。

龍潭警方表示，逃生成功的民眾原先睡在洗車場內，眼看濃煙狂竄、氣溫上升後，趕緊倉皇逃生，手持球棒要砸碎玻璃，幸好最後成功逃出，撿回一命。

由於火勢來得突然，讓雙方負責人措手不及，慈善團體也在稍早發文，表示感謝民眾關心，屋內人員皆平安，但因共享空間付之一炬，必須暫停服務，未來動向將公告周知。

(中時 )