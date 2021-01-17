眼見「大鬍子」哈登成為史上首位加入新東家第1戰就摘30分大三元球員，心情不錯的籃網總教練納許賽後不禁開起玩笑，「哈登填滿了數據欄，天啊！他還差點拿到大四喜，他真是世界級的籃球員。」納許也沒忘記感謝籃網助教丹托尼。

畢竟丹托尼先前擔任火箭總教練帶領哈登多年，自然相當熟悉哈登的「使用手冊」，納許說：「在使用哈登方面，丹托尼是我們的無價之寶。哈登還沒恢復最佳身體狀態，也沒進行太多訓練，今晚他失誤這麼多，就是因為突然加入新球隊。」

納許接著稱讚拿到加盟籃網新高42分的杜蘭特，「杜蘭特適應能力很強，因為他很全面，在場上任何位置都能發揮，有球或無球都可以。對他來說，這種轉變再容易不過了，他也喜歡無球跑動，且扮演不同角色，之前他在勇士都經歷過了。」

哈登賽後倒是相當低調謙虛，似乎想要扭轉外界他的「叛徒」形象，「拿大三元沒任何意義，我只對球隊贏球感到開心，這些數據沒任何意義，我只想在場上努力做到可幫球隊贏球的事情，與出色的球員搭檔時，建立化學效益是很容易的事。」

(中時 )