高市議員黃捷（左）今早到市場掃街、發春聯，姿態放得低，希望爭取選民認同。（柯宗緯攝）

高市議員黃捷（右）今早到市場掃街、發春聯，姿態放得低，希望爭取選民認同。（柯宗緯攝）

高市議員黃捷今早到市場掃街、發春聯，呼籲支持者2／6出來投不同意票。（柯宗緯攝）

罷免桃園市議員王浩宇案通過後，高市鳳山區議員黃捷成為下一個被罷免投票的對象，黃捷今（17）日一大早勤走鳳山早市發放春聯，自爆接下來會「火力全開」，有支持者送暖獻花、比大拇指加油，但也有民眾拒拿春聯，甚至有婦人騎車經過怒嗆「2／6一定投你」，空氣瞬間凝結。

針對罷王成功，黃捷今透露，還沒與王浩宇聯絡上，對於桃園情況真的不了解，不能跟鳳山來做類比，不能也不宜多加的評論或揣測，會盡量去全力付出，努力爭取選民認同，「希望鳳山選民支持我，到時候我自己的這個案子可以順利的度過」，大家出來投不同意票。

對於罷捷團體指控黃捷逃避萊豬議題，黃捷回應，過去這兩年不管是什麼議題，都是很正面的面對，希望把每個議題做到最好，一路走來是經得起檢驗的。

媒體問及，立委陳柏惟曾發祭品文說，如果他自己、王浩宇、黃捷三人一起被罷免的話，請全台灣的人是雞排。黃捷直說，這好像是一年多前的事情，「你可能要問他，對對對就是看他的承諾還上不算數」。

先前黃捷曾說對於罷免案過於「輕敵」，她重申，的確二階有效份數3萬5000份，大於2萬8000份的門檻，「我當然要正面去面對」。媒體問「會覺得自己掃到颱風尾嗎？」她直說，投票罷免權本來就是人民的一個公民權，尊重大家行使公民權利，也相信自己能通過考驗，接下來會以市政工作為優先，投票當天也不會開放民眾加油。

黃捷今早8時30分許開始掃街、發放春聯，又是鞠躬，又是彎腰，姿態放得很低，希望獲得大家支持。有婦人對黃捷比大拇指說，這很不公平，「你人很好欸，都會做里民服務，揪感心！我們都有給你幫忙到」。另有花店老闆送蘭花給黃捷說，全家都支持黃捷，罷免都是韓粉在操作，「鳳山人要有正義感」，會站出來投反對票。

黃捷發春聯過程，有部分民眾拒拿，甚至忽視當空氣，還有婦人騎車經過特地停下怒嗆「2／6一定投你」。黃捷說，有很多民眾家裡本來就沒有貼，這是常有的事。

(中時 )