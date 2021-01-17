退役空軍中將林勤經涉及違反國家機密保護法，96年赴美定居未歸，日前遭台灣高檢署發布通緝，也名列調查局追緝外逃名單。(翻攝調查局網站)

國防部整合評估室前主任、退役空軍中將林勤經涉嫌將「博勝案」的機密事先洩漏給軍火商，林自2007年退休後赴美，一度表示要回台說明卻放鴿子至今，高檢署2014年1月17日以違反國家機密法，將其通緝。林遭爆料通緝後仍續領月退俸達6個月，對此，國防部嚴正回應，月退俸為半年領發，林遭通緝時上半年月俸已發給，下半年後已停發迄今。

據了解，林勤經2014年1月17日被通緝後，仍持續領月退俸6個月，甚至以18%的優惠存款達4年。對此，國防部表示，月退俸是每半年領取一次，高檢署當年1月通緝時，該年上半年的月退俸已經發給，但下半年的月退俸則在2014年7月1日立即停發迄今。

國防部強調，經法務部發布通緝後，依規定由支給機關暫停發放俸金迄今，另於107年7月服役條例修正後停止發放優惠存款。

據悉，前國防部整合評估室主任、退役空軍中將林勤經涉嫌將「博勝案」中空軍經國號戰機偵照系統規格等機密洩漏給軍火商，違反國家機密保護法。由於林勤經2007年退役赴美不歸，台灣高檢署對其發布通緝，直至2032年7月，時效長達25年。

「博勝案」是台灣國防部整合三軍的指管通情監偵電腦的軍購專案，全案分成2階段，是扁政府時期最大的軍購案。林勤經則是博勝案的重要推手之一。

林勤經專長是通信與衛星，曾任參謀本部通資次長多年，之後以軍職轉文職方式，轉任整合評估室主任、戰略規劃司長、資源司長等重 要職務，他是軍中少數與綠營關係良好的將領之一，他在軍中作風大膽、敢言敢秀，經常引發爭議。

調查局查出，林勤經在擔任國防部整合評估室主任期間，將負責的 博勝案第2階段空軍經國號戰機偵照影像系統維修工程的招標規格、標案價金，事先洩漏給軍火商、均利公司負責人鄭統，協助均利得以獨家規格，承攬多項工程。

台北地檢署民國97年間指揮調查局北機站偵辦。檢調訊問時，鄭統坦承與林勤經熟識，也曾多次跟林討論博勝案第2期採購流程，但否認刺探軍事機密。據指出，當時檢調曾搜索林勤經住處，但他早在96年7月申請退役，並赴美國定居；林從未到案，躲過檢調調查。

林勤經退休赴美後，加入美國籍，在美國大學任教，一度傳聞在美國著手開設軍火公司，還準備以軍火商身分，回台爭取代理博勝案等 軍購案，但林在台友人否認此一傳聞。

事後，調查局北機站將林勤經函送軍事高檢署偵辦，軍高檢因林勤經長年滯美未歸，發布通緝。但洪仲丘案後，軍事審判法修法，將軍事審判回歸一般司法審判，軍高檢遂將林勤經案移由台灣高檢署接手偵辦。

高檢署因傳喚、拘提林勤經未到案，依違反國家機密保護法發布通緝，時效25年；通緝時間至民國121年7月為止。

(中時新聞網)