為迎接新年，國民黨立委費鴻泰推出「牛轉乾坤」Q版貼圖，祝福大家新的一年、有新的契機。

費鴻泰從108年開始，邀請本土插畫家創作，推出「用心在乎你：2.0」專屬LINE貼圖。「牛轉乾坤」也是費鴻泰推出第四個原創貼圖，一組16張的「日常用語」貼圖，可用於賀年祝福與每日問候的表情貼圖，非常合適於春節假期與平日期間，用來聯絡友情。

費鴻泰用心在乎你V2.0 – 日常用語，每個小公仔有不同的特別表情，共16個貼圖，分別說明如下：

1. HI (打招呼)

2. 新年快樂(跨年)

3. 哇!好厲害歐

4. 新春愉快( 農曆年賀年 - 牛年)

5. 修但幾咧 (等等)

6. 咩噗 (哭哭)

7. 甘溫哦 (謝謝)

8 . 哈哈哈 (雪中打滾)

9. 太好了

10. 讓我想一想

11. 您太客氣了

12. 說的真是太好了

13. 拜託了

14. 拼了

15. 乾安捏 (怎麼這樣)

16. 是 Yes Sir!

(中時 )