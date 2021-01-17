為迎接新年，國民黨立委費鴻泰推出「牛轉乾坤」Q版貼圖，祝福大家新的一年、有新的契機。
費鴻泰從108年開始，邀請本土插畫家創作，推出「用心在乎你：2.0」專屬LINE貼圖。「牛轉乾坤」也是費鴻泰推出第四個原創貼圖，一組16張的「日常用語」貼圖，可用於賀年祝福與每日問候的表情貼圖，非常合適於春節假期與平日期間，用來聯絡友情。
費鴻泰用心在乎你V2.0 – 日常用語，每個小公仔有不同的特別表情，共16個貼圖，分別說明如下：
1. HI (打招呼)
2. 新年快樂(跨年)
3. 哇!好厲害歐
4. 新春愉快( 農曆年賀年 - 牛年)
5. 修但幾咧 (等等)
6. 咩噗 (哭哭)
7. 甘溫哦 (謝謝)
8 . 哈哈哈 (雪中打滾)
9. 太好了
10. 讓我想一想
11. 您太客氣了
12. 說的真是太好了
13. 拜託了
14. 拼了
15. 乾安捏 (怎麼這樣)
16. 是 Yes Sir!
(中時 )
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