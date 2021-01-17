江啟臣談王浩宇罷免

民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免成功，國民黨主席江啟臣表示，很多人以為是政治操作，但罷免他的門檻有82000多票，遠遠高過當選得票的5倍之多，是強大民意在支持，民意可載舟也能覆舟，人民可以作主；王浩宇罷免案成功，象徵著人民對政府不信任的第一槍。

江啟臣指出，王浩宇罷免案能成功，很多人以為是政治操作，但大家別忘了，王當時得票是16000票，當選他的門檻有82000多票，高過他5倍得票才能罷免他，民意不強大嗎？那是強大的民意在後面支持。

江啟臣說，對於所有政治人物，尤其是執政的政府，這代表民意是可以推翻不被支持的政治人物，或者違背民意者；重要的是，民意可以載舟也可以覆舟，罷王成功最大的意義就是人民可以作主，尤其是給執政的領導人也好，執政的政黨也好，人民才是真正的主人，作為一個最大的在野黨，會尊重民意、順應民意，就是要持續跟民意站在一起。

對於韓國瑜團隊是否介入黃捷罷免案？江啟臣表示，「他不清楚。」他說，關於選舉罷免，只要是人民能夠行使的權力，做為一個政黨，當然尊重人民的決定。那所有的公民團體因為順應民意而需要政黨協助幫忙時，國民黨就是站在支持及協助這些團體。

江啟臣強調，造成政治對立是民進黨的倒行逆施，造成政治對立的是民進黨的違背民意，請民進黨要搞清楚，今天會有這麼大的反彈聲浪，是對於違逆民意的不滿，這代表著今天政府很多政策，民眾是不滿的。此次的罷免，某種程度上象徵著人民對於政府不信任的投票第一槍。

(中時 )