民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，其表叔、罷王總部執行長邱仁德先前曾宣誓，若罷免失敗就要辭去中壢區信義里里長一職。昨（16）日罷免結果出爐，邱仁德直呼「感謝上帝，美好的一仗我已打過！」並喊話王浩宇，可以回到教會「面對你的上帝」。

邱仁德昨現身罷王總部，指出志工們從不懂法律條文，到衝到三階投票，實在太累太辛苦，也感謝各黨派的傾力相助，「感謝上帝，這場光榮戰役，我們真的打完了」，並批王浩宇擔任議員相當失格，甚至曾在前立委丁守中選台北市長時，引用不當圖片褻瀆基督教，讓他十分反感。如今被罷免，他呼籲王浩宇改過自新，重新發揮己身價值，可以回到教會，「面對你的上帝」。

對於罷免案成功，邱仁德除感謝老天爺幫忙，給了好天氣外，也要謝謝國民黨、綠黨、民眾黨、時代力量等提供協助的成員，並請王浩宇注意，人民是民代的老闆，因此民代要貼近民意，而非只會在網路帶風向。

此外，對於民進黨批國民黨介入罷免案，造成政治對立。邱仁德表示，罷王總部很清楚這一仗是怎麼打的，若真如民進黨指控，有國民黨大咖在背後支持，過程怎麼會如此艱辛？並舉例，有一罷免連署站因設在鐵皮屋，消防局馬上通知疑似違建，要前往消防檢查，而罷王總部因不想讓房東為難，立即撤掉該連署站，他反問，如果國民黨真有能力撐腰，這種事還會發生嗎？

(中時新聞網)