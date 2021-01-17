基隆1名10歲女童，遭到長達4個月的毆打凌虐致死，媽媽察覺有異卻不敢吭聲，原來加害人竟是女童乾媽、也是媽媽的老闆劉姓婦人，只好選擇「睜一眼、閉一眼」。檢方解剖發現，女童傷勢是「反覆毆打造成」，顯見劉婦殘忍惡毒，依「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」起訴，基隆地院對劉婦判刑8年。可上訴。

據自由時報報導，基隆劉姓婦人經營賣雞生意，認女員工10歲女兒當乾女兒，每週一到五讓女童住自己家，與自己女兒作伴；女童2018年8月起住進劉婦家，2個月後第一次被導師發現右眼瘀青成熊貓眼，手腳都有傷，追問得知，女童因為吃飯慢，被「乾媽」劉婦打，還被罰「立跪」吃飯等。

因為劉婦是老闆，家中靠這份薪水過活，女童媽對於老闆的安排，以及察覺女兒有異狀時，都不敢吭聲，選擇「睜一眼、閉一眼」。

女童某日受傷倒地不起，送醫搶救20天後不治。檢方解剖發現，女童從頭到腳，全身各處都有新舊傷，認定女童從第一次被老師發現受傷，到送醫的4個月期間，反覆遭虐致死，將劉婦依「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」起訴。

基隆地院審理認為劉婦犯罪時間長、手段殘忍、犯後飾詞狡辯、未與家屬和解，將她判刑8年。可上訴。

(中時新聞網)