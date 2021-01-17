大陸女星秦嵐2018年演出《延禧攻略》溫柔的富察皇后再創演藝巔峰，她近日在真人秀戀愛節目《平行時空遇見你》與小7歲的劉以豪組CP，為了拍出冬季的戀愛感，兩人不惜在雪地跳舞直到一點，所幸成果出爐她和劉以豪都很滿意。

秦嵐16日晚間在微博PO文：「雖然昨晚打了一晚上麻將，今晚還是要準時收看《平行時空遇見你》哦，這段舞蹈看著簡單，其實學起來一點也不輕鬆，為了創作這個影視化裏的名場面，和劉以豪在雪中瑟瑟發抖地跳到凌晨一點，看到成品的那一刻，突然感覺好像打開了八音盒，所有的努力都值得啦！」

畫面中，秦嵐放下一頭烏黑長髮，身上穿著白色禮服，與西裝筆挺的劉以豪雙雙站在飄著雪的街上，隨著音樂律動搖擺身體，劉以豪甚至將秦嵐公主抱，兩人凝視的眼神含情脈脈，瞬間飄出許多粉紅泡泡，最後秦嵐雙手扶著劉以豪的胸膛，深情地接吻，氣氛相當浪漫、唯美。

秦嵐和劉以豪在雪地中跳舞超浪漫。（圖／微博@芒果娛樂）

秦嵐和劉以豪在雪地中接吻超唯美。（圖／微博@秦嵐）

劉以豪也發文表示：「十八歲的初戀就是那麼的青澀，還好我當時手機欠費了囧，為了《平行時空遇見你》這段舞，我和秦嵐小嵐學了好久！這真是我拍戲時跳過最難的舞蹈，認真認真～別一直笑場」。

兩人不只在雪地優雅的跳雙人舞，還有許多模擬戀愛的小劇情，只見秦嵐戴著藍色毛帽，身穿桃紅色外套，看起來與劉以豪毫無違和，當她站在橋的另一邊，示意對面的劉以豪過來，劉以豪馬上狂奔到秦嵐的身邊，從後面熱情的抱住，令她笑得合不攏嘴。

此時攝影機拉近，想捕捉兩人戀愛的幸福感，意外拍到秦嵐無濾鏡的真實面貌，只見她的法令紋和臉部肌肉線條很明顯，當場被部分網友吐槽：「一看就像是41 歲的樣子了」，但仍有粉絲緩頰，認為不能拿少女跟秦嵐比，她現在的狀態已經很不錯了。

秦嵐被拍到法令紋很深，部分網友開酸少女感不見了。（圖／《平行時空遇見你》影片截圖）

(中時新聞網)