67歲陳姓男子在北市某教會擔任課後輔導老師，被控於去年5月利用指導1名國中一年級女生功課時，2度伸手進女生短褲內，掀開內褲碰觸她下體。事後陳男辯稱他是幫忙女生擦蚊子藥，因他有隻眼睛是義眼，距離沒抓準而不慎碰觸。台北地院審理時，陳認罪並賠償20萬元，判刑7月．緩刑2年。

警方調查，被害女生今年5月26日下午6時到某教會上課輔，陳男對她一對一指導功課時，先用左手伸進她的短褲右褲管內，隔著底褲碰觸她下體，不久再伸右手進她左褲管，直接翻開底褲，再觸摸她下體。她回家後，寫紙條告訴母親，母親憤而帶女兒報警提告。

檢察官調查時，陳否認猥褻，推稱是女生說被蚊子叮很癢，他因女生忙著寫作業，好心幫她擦藥，因他有隻眼睛是義眼，可能因此抓不準距離感，不小心碰到，辯詞連檢察官都覺得扯，依對未滿14歲女子猥褻罪嫌起訴陳男。

不過，台北地院審理時，陳男認罪，並賠償女生及其家人20萬元，達成和解，女生家人同意給陳緩刑，法官判處陳徒刑7月．緩刑2年。

(中時 )