中央流行疫情指揮中心昨新增北部醫院第3起本土案例，為案852護理師，兒童急診科主任謝宗學整理整起本土事件的發生時序共10點，並指出與案852護理師同住的4名家人已2人有症狀，今、明兩天就有結果，如果4名家人全染疫，接下來就是會不會擴大成「大規模社區疫情」的關鍵。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今凌晨在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，冬天氣溫下降病毒活性大增，各國疫情大爆炸，台灣境外移入病例大增，醫院、醫護人員的治療負擔增加，北部某醫院爆發院內感染，照顧確診病患的醫師(案838)本月12日確診，接與案838同住的護理師女友(案839)也於同一天確診，昨(16日)晚再增院內感染第二個確診案852，是醫師(案838)院內接觸護理師，院內群聚事件確立。

謝宗學說，接下來是未確認但可能發生的事件時序，案852護理師同住的4名家人，已有2名家人出現症狀，在醫院隔離採檢中，接著染病的醫護和其接觸感染者造成侷限社區疫情，最後從侷限社區疫情進展成大規模社區疫情。

謝宗學說，2名家人有症狀很可能就是染疫，今、明兩天將有初步結果，目前關鍵在染病醫護和其接觸感染者，會不會爆發侷限社區疫情。

謝宗學說，去年某醫學中心爆發院內感染群聚時，也造成同住家人染病，所幸及時圍堵，沒有演變成真正侷限型社區疫情，停留在家庭群聚感染。這次院內感染群聚也一樣，即使走到家庭群聚感染，也是感染源明確的確診，不用驚慌，只要和去年一樣做好個人防護，勤洗手、戴口罩、少去無法保持社交距離的地點，相信可以撐過這段艱難的時間，並提醒冬天很漫長，現在只是開始，未來幾個月的路更是崎嶇。

(中時新聞網)