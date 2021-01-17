民進黨桃園市議員王浩宇罷免案以8萬4582同意票、7128不同意票通過，傳王浩宇下一步可能轉戰台北市，到內湖、南港區參選。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（17）日受訪時直批，是對港湖區最大的羞辱；民眾黨發言人陳宥丞則說，「我們不是回收的地方」。

王浩宇罷免案通過，游淑慧昨在臉書寫下「今晚，是屬於中壢市民的；今晚，我們政治人物都要學會自律和謙卑；今晚，讓執政黨嚐到多行不義必自斃。」感謝中壢市民替天行道，讓民進黨和惡質政治人物知道，「人民是會反彈的」「人民的這票是有力量的」，並透露王浩宇前陣子曾提過，想到北市內湖南港參選，也嗆聲「好膽你就來！傳好等你，但別小看北市選民。」

對於王浩宇可能轉戰台北市港湖區傳聞，游淑慧今接受媒體採訪時批說，王浩宇有點看不起其他選區的選民，若起心動念敢到內湖南港的話，真是「對我們最大的羞辱」。

陳宥丞則表示，不可能接受在別的選區被罷免的議員，直接空降，「我們並不是一個回收的地方」。

罷免通過，王浩宇透過「我是中壢人」14字回應。（圖／摘自我是中壢人臉書）

王浩宇的下一步為何？目前仍未可知，他僅透過「我是中壢人」臉書對支持者表達感謝，個人臉書則關閉部分功能，心情多少遭罷免一事影響。

中選會將於22日舉行委員會議審查罷免案投票結果，並進行公告。根據《公職人員選舉罷免法》，王浩宇將自公告日起解除職務，且4年內不得為同一公職人員候選人，因此2022年王浩宇不得再參選桃園市議員。

(中時新聞網)