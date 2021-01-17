江啟臣在豐原第一市場號召鄉親連署，支持「反萊豬」與「公投綁大選」。（陳淑娥攝）

江啟臣搶先曝光新年春聯，祝福全民都能在新年「牛轉乾坤 奮啟新局」。（陳淑娥攝）

短短一週，國民黨「反萊豬」與「公投綁大選」兩項公投第二階段連署全國累積份數已超過13萬份！國民黨主席江啟臣17日在豐原第一市場號召連署，疾呼要在農曆年前一舉衝破50萬門檻，今年8月28日要終結萊豬元年。

江啟臣早上在自己立委選區豐原第一市場號召連署，包括國民黨副秘書長顏寬恒、立委楊瓊瓔、市議員陳本添均到場力挺，現場高喊「反萊豬、護食安、拼公投」。現場連署人絡繹不絕，鄉親不滿說，中央高層都不敢吃萊豬，為何他們要吃，正常人都一定要來連署支持。

江啟臣表示，最近在地方上跑，大家都主動詢問哪裡有連署點，讓他感受民眾正一個個站出來，透過連署表達自己的意志，而這股力量將擰在一起，展現巨大的力量。同時，他也搶先曝光新年春聯，祝福全民都能在新的一年「牛轉乾坤 奮啟新局」，並且透過公投行使開創新局，將民意傳達給政府，展現全民守護食安的決心。

江啟臣說，蔡英文去年8月28日宣布可以進口含萊劑的豬肉，讓今年成為萊豬元年。昨晚中壢人做出了選擇，台灣民主是人民作主，第一個支持萊豬的民意代表已經被下架了。蔡政府不顧超過6、7成的民意，卻還執意開放。因此，他們要努力繼續衝高票，朝20萬、30萬，在農曆新年前一舉衝破50萬的門檻，更要在8月28日終結萊豬元年。

國民黨副秘書長顏寬恒表示，目前政府根本不聽民意，大家要用公投票來告訴政府，民意在那裡。楊瓊瓔也提到，今天在豐原第一市場路上，就有上街採買的媽媽抓著她問，為何現在的政府要開放萊劑進口，她實在很擔心孩子的健康，希望全民繼續努力，將萊劑擋在外面。

(中時 )