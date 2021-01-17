葬儀社人員布置會場，儀式預定中午展開，現場已經有扁迷及民間友人聚集，要向扁媽上香致意。（莊曜聰攝）

前總統陳水扁的母親陳李慎15日下午安詳辭世，享壽94歲，當晚移靈台南市柳營祿園，今天就要入殮火化，上午葬儀社人員就開始布置禮廳，也有扁迷及陳家民間友人陸續前來，陳水扁、陳致中父子預計中午才會到場。祿園懷親廳周圍還一度拉起封鎖線，引人側目，後來才撤除改為鐵圍欄。

「扁媽」陳李慎去年4月因跌倒摔傷住進麻豆新樓醫院，後來入住該院養護中心，從此沒有再回到台南官田西庄老家，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭過世，家屬依照扁媽生前意願一切從簡，加上新冠疫情影響，僅擇日辦家祭、不辦追思告別式，2天內就入殮火化。

扁媽孫子、高雄市議員陳致中對對各界慰問表示感謝，他表示阿嬤生前有交待，後事盡量從簡，因此經家人共同討論後遵從阿嬤遺願，不設靈堂、不發訃文、也不辦公祭，另擇日舉辦簡單家祭，也婉謝各界花籃奠儀等等，謝謝大家關心，希望阿嬤在天之靈安息，希望阿嬤在天上也很歡喜，這是家屬最大心願。

扁媽後事從簡，葬儀社人員上午開始布置禮廳，僅有擺放扁媽娘家的侄兒輩送來致意的花籃，得知消息的扁迷、民間友人也陸續前來，轄區新營警分局也派員到場維護秩序，儀式則預定中午開始。

(中時 )