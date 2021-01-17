擁有混血兒血統的氣質女星郭碧婷，因參加陸綜《最美的時光》，而與香港娛樂大亨向華強長子向佐相戀並在2019年結婚，去年10月她在台灣生下女兒「小奶皇」後，老公一家人也來台相聚，在台北辦了孩子的百日宴並住了下來，而郭碧婷產後亮相，被眼尖網友發現染了頭髮，想到過去她的婆婆陳嵐曾要求她的髮色，因此好奇這回染髮是不是又被關切。

郭碧婷過去的髮型中，以中分烏黑長髮最讓人印象深刻，而她日前出席孩子的百日宴及自己的歸寧宴時，穿著純白羽毛裝的她，被發現中分、長髮依舊，但髮尾做了紫色挑染，飄著仙氣，而看她換了俏麗髮色，不因想起婆媳之前對於換髮色的對話。

郭碧婷去年底曾分享自己回到台灣後上了美髮沙龍，趁著年前換髮色，一頭長髮打了層次，還染成茶色，髮尾內層則挑染成鮮豔的橘紅色，看上去相當新潮有活力，沒想到婆婆向太馬上留言，用哭泣加心碎的表情寫道：「乖乖媳婦兒，回台北就換髮型了？下次一定要問一下我的同意吧？」，郭碧婷則乖巧回應：「哈哈哈媽媽我們下次一起換髮型染頭髮啊」。

多數網友對於向太連媳婦換髮色都要管的行為，覺得有些過頭，直言「這世道，換個髮型還要婆婆允許」、「為什麼要徵求妳的同意？」，但向太對郭碧婷提意見，顯然有用，過了半個月是向華強的生日，郭碧婷現身公公的慶生趴，好不容易染好的亮麗頭髮又變回了黑色，足見對公婆相當重視。

(中時新聞網)