頭蝨透過寄生於人類的頭髮、頸部毛髮，吸食血液維生，傳染力相當的強。日前一個國外醫療團隊將治療一位女性頭蝨患者的影片發在網上，影片中一把梳子梳過頭髮，刷下一整坨，蠢蠢欲動數以萬計的黑色小蟲，不少網友看完震撼影片後，紛紛直呼「快吐了！」

一位治療頭蝨的達人萊斯（lice Angels）於2020年12月26日在社群平台Tiktok發布一段影片，透過影片可見一位長髮披肩的女子正在做治療，醫生先在該女的秀髮上噴上藥劑，而該位患者的頭皮、髮絲上塞滿細小的蟲子。

醫生接著拿出一支齒縫緊密的梳子，用力地自頭頂有些吃力的梳下，隨即帶下一整坨黑色、密密麻麻的頭蝨，並將蟲子抹在衛生紙上，蟲子甚至在衛生紙上不停活動，密集又壯觀的畫面有些駭人。

驚人的影片曝光後，不少網友紛紛嚇壞了，但又止不住好奇心，邊遮眼睛繼續看，不少網友說，「天啊，整個頭皮自成一個生態系」、「這根本是動物園」、「看完後覺得頭蝨跑到我頭上了」、「天啊」。

根據衛生局的網站上指出，頭蝨通常會寄生在頭髮，產卵會在髮根處，傳染途徑是人對人，且頭蝨會靠著吸宿主的血液維生，而造成頭皮發癢，如果用手抓破皮，恐會引發細菌感染。建議民眾養成良好的個人衛生及清潔習慣來預防頭蝨。

(中時新聞網)