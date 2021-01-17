民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，16日以8萬4千多票確定通過，王浩宇也成第一位被罷免的直轄市議員，而他本人16日晚間則在網路上低調回應罷免結果。對此，名經紀人夏春湧直言，王浩宇有如一次被8萬多人斃了，他還認為，王浩宇罷免案最大的意義，是警告那些囂張的綠營民代，最好安分一點。

對於王浩宇被罷免，夏春湧今(17日)在臉書上表示，「一顆老鼠屎搞壞一鍋粥」，中壢人總算是否極泰來，老鼠屎沒了開心的喝粥吧。他更直言，「囂張必自斃，輕謾必自辱」，並指出王浩宇一次被8萬多人斃了，也算是壯烈的被羞辱了。

至於罷免案投票當天，有媒體報導王浩宇不在桃園，而是前往綠島，夏春湧則指出「很不吉利」，因為目前綠色是全民公敵，誰見誰喊打，不被斃掉也難，並指若王浩宇去蘭嶼，也許還有一線生機，因為想把他斃掉的全是藍的，「所以別不相信風水！」

王浩宇罷免投票通過門檻後，不少民眾齊聚在罷王總部外或是在網路上發文慶祝，看到這樣的情況，夏春湧感嘆，已經很久沒有看到網路上滿滿的歡欣鼓舞，由此可知王浩宇這個人是多麼的令人厭惡，「說起來也不容易，一個和大家沒有殺父之仇奪妻之恨的，卻讓如此多人想除之而後快，王浩宇也該瞑目了」。

夏春湧認為，罷免王浩宇的最大意義，是告訴所有囂張的民意代表(尤其綠色的)，今天選民能夠讓他們當選，明天就能讓他們下台，他更警告這些民代們最好安分一點，「否則我們絕對能夠讓你死得很難看」。

最後，夏春湧更向將被罷免的「綠」喊話，「年輕人嘴巴不要太賤，會被打耳光」、「千萬不要躲到綠島，去蘭嶼、去蘭嶼、去蘭嶼」。

“ 一顆老鼠屎搞壞一鍋粥 ” 中壢人總算是否極泰來 老鼠屎沒了 開心的喝粥吧！ 囂張必自斃 輕謾必自辱 一次被八萬多人“ 斃 ”了 也算是壯烈的被羞“ 辱 ”了！ 老神在在的到“ 綠島 ”去度假 可惜地方選的很不吉利 因為目前“ 綠... 由夏春湧發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)