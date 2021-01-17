天氣寒冷，教育部發文各級學校，「學校不得限制學生於校服內、外添加保暖衣物」。對此，多校已開放禦寒衣物外穿，並同意學生攜帶圍巾毛帽。不過也有老師表示，依教育部公告的原則與邏輯，學校端執行的結果就相當於「不可以要求學生穿校服」。

教育部近日發函各級學校重申服儀規定，包含「學校不得限制學生於校服內、外添加保暖衣物」、「不得限制學生配戴圍巾、毛帽」，「不得限制『幾度』才能加穿禦寒衣物」，行政院長蘇貞昌及教育部長潘文忠也表態，要求學校照這個標準來做。

教育部一聲令下，各校莫敢不從。台灣青年民主協會就在臉書上分享了一些學校這幾天態度的轉變，嘉義華南高商黃同學表示，他11日到教官室詢問是否開放「禦寒衣物穿於校服之外」？教官當時回覆，暫時沒有開放的計畫。然而隨著教育部於12日、13日為政策定調，華南高商也於13日發下通知單宣布，「近期因天氣寒冷，開放校服內外能增加外套」。

桃園市立楊梅高中班聯會主席松鉑莘則是談到，學校原先不開放將保暖衣物穿於校服之外，但15日於學校網站上宣布，「考量近日寒流來襲氣溫驟降，請同學依個別身心健康狀況，在校服內及外均可自行添加保暖衣物，視天氣調整穿著以維護同學個人之身心健康。」

不過教育部的這項政策方向，有人持不同看法。台北市教師會前理事長張文昌表示，各校的學生服儀規定，都是依校內民主程序產生，學校透過和老師、學生、家長的溝通，才決定了學生怎麼穿著。但教育部現在一紙公文，卻讓大家之前白忙一場，校園內的民主程序也被破壞了。

張文昌表示，當對溫度的感受依個人主觀判斷，20多度也可以主觀解釋「天氣寒冷」，當「禦寒衣物」不限於校服，且可以穿在校服之外，代表學生可以自由穿著。這樣的做法看似為貼心的德政，但結果很可能讓學校根本上已經無法要求學生穿校服，廢除校服難道是教育部的初衷？

張文昌指出，小型學校師生間彼此都認識，學生就不一定要穿校服；但對上千人的大型學校，學生穿上校服，可提高辨識度，他們一旦在校內外出狀況，老師可以很快掌握並進行處理，也是確保學生的安全。

(中時 )