高市31歲的鄧姓女子在網路上認識41歲張姓男網友，鄧女被騙到火車站附近旅館聊天，沒想到一進房間就被張男銬上手銬控制其行動，並稱要搶錢涉嫌強盜，該旅館人員聽聞呼救聲立即報警尋求協助，警方火速到場執行攻堅行動，張男遭逮後，被檢警依強盜罪嫌聲押獲准。

據了解，鄧女在網路交友軟體上與張男認識僅僅1天，就相約在火車站附近碰面，越聊越起勁後，張男提出陪他去附近旅館找朋友的要求，鄧女不疑有他便一口答應，未料，進到飯店房門一關，張男就持刀搶走鄧女皮包內的3000元現金。

隨後張男更以手銬將鄧女銬在床頭，還拿出膠帶要封住她的嘴，鄧女驚慌失措，趁著還沒被封嘴時放聲大喊，所幸飯店人員聽聞呼救聲立刻報警求救，張男見事跡敗露，還企圖衝出房間，但警方火速手持盾牌與警棍到場，順利將張男制伏。

警方發現，張男前科累累，曾因竊盜、強盜等罪入獄服刑，張男落網後，聲稱是遭人逼債才讓他出此下策，對於警方問訊又避重就輕，因此檢警認為張男犯罪惡行重大，恐再以相同手法傷害其他網友，有再犯之虞，所以向法院聲請羈押，經羈押庭審訊後，張男遭聲押獲准。

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(中時 )