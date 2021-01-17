女星「雞排妹」鄭家純擁清純外型和傲人上圍，是不少人心中的女神代表，而雞排妹近期積極轉型，不僅主持網路節目，還推出自創情趣品牌，行程滿檔的雞排妹，昨（16日）則發文透露，她的工作量增加「阿純目前忙到變瘦，奶縮水失守D」。

雞排妹近期身兼多職、行程滿檔，尺度無極限的她主持網路節目《深夜保健室》，大談性話題和性知識，很有生意頭腦的雞排妹，也推出自創情趣品牌，演藝成績和副業都做得有聲有色，而行程滿檔的雞排妹，昨深夜則在臉書透露：「創業再斜槓雞排妹，還不小心接案弄企劃」。

創業再斜槓雞排妹，還不小心接案弄企劃。 阿純目前忙到變瘦，奶縮水失守D。 想要拍立得，請加入 深夜保健室 Midnight Healthroom會員。 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年1月16日 星期六

同時，雞排妹還自曝身材變化：「阿純目前忙到變瘦，奶縮水失守D」，發文一出立刻引發網友留言討論：「自然自信就是美」、「身體健康 自然美」、「瘦過頭了...」、「事業重要，身體更重要，家純要保重身體啊」、「哪個家純都好」，也有不少人歪樓留言：「沒圖沒真相」、「熱漲冷縮 不用擔心」。

其實雞排妹總不吝嗇放送傲人上圍，不過她卻也遭質疑謊報，對此，雞排妹過去就曾向媒體透露，她的罩杯會隨著體重增減而有所變化，所以胸部長在C、D、E罩杯跳來跳去，儘管變動幅度大，不過雞排妹也認為，這是很正常的事情，也無須大驚小怪。而這回雞排妹發文自曝胸部失守D罩杯，也意外引發網友熱議。

(中時新聞網)