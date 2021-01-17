台中市府社會局啟動低溫關懷，與台中市街友關懷協會合作，結合民間善心團體，連續幾日至地下道、橋墩下及公園等地，發放熱食、暖暖包、羽毛被等物資助街友禦寒，因應新一波強烈冷氣團來襲，社會至街友聚集點巡訪，關懷街友避寒情形，提醒隨時注意身體狀況。

社會局表示，只要氣溫低於12度，社會局立即啟動低溫關懷，發送「一呼百應」簡訊，通知各民間網絡單位，掌握台中市各區街友、獨居長者、老人福利機構長輩、兒少安置機構狀況。

一名50歲女性街友身體不適，倒臥騎樓，所幸熱心民眾發現，社工立即到場關懷，與員警一同協助送醫治療；因應新一波強烈冷氣團報到，除了平日巡訪點外，社會局昨日也再至市區幾處聚集點及大里、豐原等處空曠公園加強關懷。

市府也開設「社會救助站－6號合作社」，提供街友20床位避寒，夜間10時開始入住，期間提供禦寒物資與熱食。

人安基金會、撒瑪黎雅協會、台中市街友關懷協會也提供街友約20床位避寒，最晚入住時間也延長至夜間12時。今年至今，4處街友避寒處所已收容209人次避寒。

社會局長彭懷真指出，低溫關懷啟動時，台中市立仁愛之家也開啟防凍機制，要求責任區護理人員偕同照顧服務員，檢查長輩保暖狀況，機動發放棉被、衣物及暖暖包；各區照服員視長輩需要提供薑茶，並提醒夜勤同仁提高警覺，隨時巡房，注意長輩身體狀況。

(中時 )