◎最魔幻的森林 山友安全挑戰塔曼山

新北市烏來區和桃園復興區交界的塔曼山海拔標高2130公尺，登山口位於桃園，但所屬為新北市第一高峰，在登山口可以直接眺望新竹的大霸尖山，沿途盤根錯節的樹根、滿山徑的松針和豐富多樣的植被，屬於健行難度中級，但景色豐富度堪稱頂級。

◎阿里山森鐵遊 獨家行程賞美景

海外旅遊未解封，國旅持續成為想旅行的民眾唯一選擇，市場上的旅遊行程也不斷推陳出新。雄獅旅遊近期積極推廣鐵道觀光遊程，除經營全新美學觀光列車「鳴日號」及「藍皮解憂號」，更新推出「阿里山林鐵獨家包列」系列遊程，預計每周獨包2列阿里山森林火車載客，其中更停靠獨家景點，讓遊客體驗不一樣的阿里山。

◎西市仔後巷 變網美打卡夯點

位於新竹市第三信用合作社後方的「西市仔」，長期隱沒建物後方的暗巷，但此區在50年代曾是全市最熱鬧的地方，近來經青年建築師改造妝扮，加上地方積極舉辦市集活動，讓「西市仔」搖身一變成最夯網美打卡點。

◎新埔潘屋古蹟修復 展現豪宅大氣

新竹縣縣定古蹟新埔潘屋，經過2年修復，重現客家建築工藝與歷史場景，16日在枋寮國小舞獅隊及田屋北管八音團慶祝表演後，由縣長楊文科等人剪綵竣工，未來將可串聯新埔各宗祠家廟建築群，讓新埔亮起來。

◎跟著柚花香道地圖 輕鬆遊八里

八里區公所推出「柚花香道地圖」祕境手繪地圖，邀民眾輕鬆遊八里，區長陳炳仲表示，位於台64線快速道路旁、荖阡坑路上的「柚花香道」，過去只有行家才懂得探訪，這次特別製作手繪風格的觀光地圖，介紹「柚花香道」上的景點和餐廳，讓民眾體驗柚花香道之美。

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(中時新聞網)