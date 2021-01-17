據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，芝加哥小熊隊已經和三壘手布萊嚴（Kris Bryant）、游擊手拜耶茲（Javy Baez）達成協議，避免進入薪資仲裁程序，布萊嚴今年可獲1950萬美元、拜耶茲是1165萬美元，兩人合計3115萬美元，約新台幣8.8億元，小熊希望砸錢鞏固三游防線。

現年29歲的布萊恩去年初曾與小熊打年資官司敗訴，此因2015年小熊故意在球季開打後10天才把他升上大聯盟，技術性延後其年資，使他必須多待1年，2021年球季結束才能成為自由球員。外界原本以為小熊會把他拿來當交易籌碼，結果還是先續約1年。

去年縮水球季60場例行賽，布萊恩因傷只打了34場，打擊率2成06、4支全壘打、11打點，表現不理想。前6年他有4年單季至少擊出26轟，是一名長打型選手。

28歲的拜耶茲鎮守游擊大關，也是一名打擊頗佳的球員，不過去年他陷入低潮，出賽59場，打擊率只有2成03、全壘打8支、打點24分。他也將在今年球季結束成為自由球員，預料春訓開始後會與球團談明年續約的問題。

此外，小熊隊已用665萬美元與捕手康崔拉斯續約1年，與從教士隊交易來的先發投手戴維斯（Zach Davies）續約1年，年薪860萬美元。後者是達比修有交易案中，從教士隊換來的5名球員之一，其他4人都是小聯盟潛力新秀。

(中時 )